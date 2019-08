Trump: Frederiksens kommentar om Grønland var væmmelig

Søndag kaldte Mette Frederiksen det for en "absurd diskussion", da hun under et besøg i netop Grønland gjorde det klart, at verdens største ø ikke er til salg.

Det er tilsyneladende ikke faldet i god jord i Det Hvide Hus.

- Jeg havde set frem til at besøge Danmark, men jeg syntes, at statsministerens bemærkninger om, at det (at sælge Grønland, red.) var en absurd idé, var væmmelige. Jeg syntes, at det var en upassende udtalelse, siger præsidenten.

Meldingen fra præsidenten kommer, efter at han har aflyst et planlagt statsbesøg i Danmark 2.-3. september.

Beslutningen om at aflyse statsbesøget blev truffet, efter at statsministeren konsekvent havde afvist præsidentens overvejelser om at købe Grønland.

Donald Trump siger onsdag ifølge Reuters, at planen om at købe Grønland "blot var en idé", og at man bør respektere USA.

- Hun (Mette Frederiksen, red.) kunne bare have sagt, at Danmark ikke er interesseret. Man kan ikke behandle USA, som de gjorde under Obama. Jeg syntes, ikke det var en rar måde at sige det til os, siger Donald Trump.

- Hun taler ikke til mig. Hun taler til hele USA. Sådan taler man ikke til USA - i hvert fald ikke under mig, tilføjer præsidenten.

Onsdag stillede statsministeren op til pressebriefing, efter at præsidenten havde aflyst det planlagte statsbesøg.

Her undlod hun at bruge ordet absurd om præsidentens overvejelser om at købe Grønland.

- Vi er ærgerlige, fordi vi har været godt i gang med at forberede et rigtig godt besøg for både den amerikanske præsident, førstedamen og det store amerikanske følge, lød det diplomatiske svar fra statsministeren.

Danmark og USA skulle på mødet blandt andet have diskuteret både de sikkerhedspolitiske og klimarelaterede udfordringer i Arktis.

Forud for det nu aflyste besøg har USA også haft følere ude til Danmark om at lade Hæren og Søværnet støtte amerikanske styrker i Syrien samt en kommende flådemission ved Iran.

Den mulighed er der fortsat, og Mette Frederiksen understregede onsdag, at aflysningen ikke kommer til at spille ind i den danske beslutning om at imødekomme amerikanerne eller ej.