Trump: Fortsæt undersøgelser af kemiske våben i Syrien

Det skal ske for at sikre, at "Assads regime ikke begår massemord med kemiske våben igen nogensinde", skriver Trump.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, skriver på det sociale medie Twitter, at medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd bør forlænge undersøgelsen af kemiske våben i Syrien.

Mandatet til undersøgelserne i Syrien udløber ifølge nyhedsbureauet AP ved midnatstid.

Men det amerikanske ønske om at forlænge muligheden for at undersøge kemiske våben møder russisk modstand i Sikkerhedsrådet.

Rusland har meddelt, at de ønsker en anden resolution, end den USA og de andre medlemmer af Sikkerhedsrådet indtil videre har fremlagt.

Den syriske præsident Bashar al-Assads regime er anklaget for at stå bag flere kemiske angreb mod oprørere og civile i Syrien.

Blandt andet har FN og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) tidligere konkluderet i en rapport, at det var Assads regime, der stod bag et angreb med nervegassen sarin 4. april i Khan Sheikhoun i Syrien, hvor adskillige mennesker blev dræbt.

Flere end 87 mennesker mistede livet i angrebet. Byen Khan Sheikhoun var under oprørernes kontrol.

Sarin blev udviklet i Nazityskland i 1938. Det klassificeres som et masseødelæggelsesvåben og angriber blandt andet nervesystemet.

De første symptomer er løbende næse, øjne der løber i vand, formindskede pupiller, opkast og diarré.

Siden forårsager saringassen kramper og indåndingsbesvær. Til sidst dør ofrene af kvælning.