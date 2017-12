Trump: FBI's ry er ødelagt og på et historisk lavpunkt

Præsident Donald Trump angriber sit eget FBI i en række tweets, hvori han siger, at det amerikanske forbundspolitis ry "er ødelagt - og på et historisk lavpunkt".

Trumps udtalelser på det sociale medie er en reaktion på rapporter om, at en af veteranerne blandt FBI's agenter er blevet flyttet fra den særlige anklager Robert Muellers hold, som efterforsker Ruslands rolle under valgkampen i USA sidste år.

Agenten er blevet fjernet fra holdet, fordi det blev opdaget, at han havde sendt en række sms'er, der kan opfattes som vendt mod Donald Trump.

Trump skriver, at agenten var "meget uærlig", og at FBI "ligger i ruiner", efter at det i årrække havde den nu afskedigede FBI-direktør James Comey i spidsen. Trump nævner også den "underlige og uærlige Clinton-undersøgelse" og andet.

Præsidenten har også gengivet et tweet fra en journalist, som foreslår, at FBI's direktør, Chris Wray, "må se at få ryddet op i sit hus".

Trump gentog lørdag sin afvisning af, at der har været noget samarbejde mellem hans valgkampteam og Rusland under præsidentvalgkampen.

Det var hans første kommentar til nyheden om, at hans tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn har erkendt at have løjet for FBI om sine kontakter med Rusland.

Trumps udtalelse kom i forbindelse med, at journalister råbte spørgsmål til ham, da han forlod Det Hvide Hus lørdag.

- Jeg blev nødt til at fyre general Flynn, fordi han løj for vicepræsidenten og FBI. Han har erkendt disse løgne. Det er en skam, for hans handlinger i overgangsfasen (op til valget, red.) var lovlige. Der var intet at skjule!, skrev han lørdag.

En række kommentatorer siger søndag ifølge mediet CNN, at det er underligt, at præsidenten ventede med at fyre Flynn, indtil hans løgn var blevet offentliggjort.

Nogle spørger, om Trump dermed indirekte har indrømmet, at han vidste, at Flynn havde løjet for FBI.

Michael Flynn var Trumps nære medarbejder under valgkampen. Han er den hidtil mest prominente embedsmand, der er anklaget i den verserende undersøgelse af Ruslands rolle under valgkampen.