Trump: Dom over Weinstein er en stor sejr

Weinstein blev mandag dømt for et seksuelt overgreb og en voldtægt.

USA's præsident, Donald Trump, kalder dommen over den tidligere filmproducent Harvey Weinstein en "stor sejr", der sender et "stærkt signal".

- Jeg mener, at det ud fra kvindernes synspunkt er en storartet ting, siger han på en pressekonference.

Her blev han spurgt til dommen og til #MeToo-bevægelsens betydning.

- Det var en stor sejr. Og det sender et meget stærkt signal, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig lægger Trump tilsyneladende afstand til Weinstein og siger, at han aldrig var nogen stor fan af den nu dømte filmmand.

- Jeg vil mere sige, at de mennesker, der kunne lide ham, var Demokraterne. Michelle Obama elskede ham. Hillary Clinton elskede ham, siger Trump.

- Han gav enorme summer til Demokraterne, tilføjer præsidenten ifølge avisen USA Today.

Trumps udtalelser kom på en pressekonference i Indien, hvor han tirsdag afslutter et todages besøg.

Trump er selv blevet beskyldt for seksuelt upassende opførsel over for adskillige kvinder. Disse beskyldninger kom frem, inden han blev præsident.

Det vakte især opsigt, da der inden valget i november 2016 dukkede en lydoptagelse fra 2005 op. Her hører man Trump fortælle om, hvordan han tog kvinder i skridtet - på engelsk "grab them by the pussy".

Trump har afvist alle beskyldninger om, at han skulle have opført sig upassende.

Da Harvey Weinstein var blevet dømt ved retten i New York mandag, blev han ført ud i håndjern.

Han skulle være overført fra retssalen til et fængsel på Rikers Island, indtil strafudmålingen finder sted den 11. marts.

Men i stedet blev Weinstein kørt med ambulance til et hospital på Manhattan efter at have klaget over brystsmerter. Det skriver magasinet Variety.

Den tidligere filmproducents forsvarere havde talt for, at han af helbredsgrunde skulle have lov at blive løsladt mod kaution.

Under retssagen har den tiltalte anvendt rollator med henvisning til rygproblemer. Hans kritikere mener, at det er et forsøg på at vække sympati.

Weinstein risikerer op mod 25 års fængsel.