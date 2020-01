Trump: Demokraternes syn på abort er ekstrem

Her anklagede Trump under sin tale Demokraterne for at have "radikale" og "ekstreme" holdninger til abort.

USA's præsident, Donald Trump, deltog fredag i den årlige "March for Life"-demonstration for abortmodstandere i hovedstaden Washington.

- Ufødte børn har aldrig haft en stærkere forsvarer i Det Hvide Hus, lød det fra Trump foran tusindvis af fremmødte i parkområdet National Mall.

- Når det kommer til abort, har Demokraterne omfavnet de mest radikale og ekstreme holdninger, sagde han.

Donald Trump har to gange talt via videoforbindelse til de omkring 100.000 deltagere. Men han er den første amerikanske præsident, der rent faktisk er til stede.

- Jeg er dybt beæret over at være den første amerikanske præsident nogensinde, som deltager i denne march for liv, sagde Trump med henvisning til navnet på arrangementet.

- Vi er her af en meget simpelt grund: For at forsvare ethvert barns ret - født eller ufødt - til at udfylde det formål, Gud har tildelt dem, sagde han.

"March for Life"-demonstrationen afholdes hvert år i Washington.

Det sker altid omkring årsdagen for højesteretsdommen i den historiske sag "Roe mod Wade", der sikrede amerikanske kvinder retten til abort.

Donald Trump plejede ellers at støtte muligheden for fri abort. Det udtrykte han blandt andet i 1999, hvor han i tv-programmet "Meet the Press" udtrykte, at han "støtter fri abort på alle måder".

Men da han stillede op til præsidentvalget i 2016, beskrev han sig selv som abortmodstander.

Analytikere siger, at Trump har brug for de konservative vælgeres støtte, hvis han vil genvælges senere i år - men den vinder man ikke, hvis man støtter abort.

Trump benyttede desuden lejligheden ved demonstrationen til at kommentere den rigsretssag, som i denne uge blev indledt mod præsident i Kongressens ene kammer, Senatet.

- De kommer efter mig, fordi jeg kæmper for jer, og vi kæmper for dem, der ingen stemme har - og vi vil vinde, fordi vi ved, hvordan man vinder, lød det fra Trump.