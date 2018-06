Trump: Alt klart til topmøde med Kim Jong-un

Den amerikanske præsident siger, at han ikke tror, at det er nødvendigt at forberede sig specielt meget på mødet.

- Det drejer sig om holdning. Det drejer sig om vilje at få ting gjort. Men jeg mener, at vi har været forberedt på dette topmøde længe, siger Trump.

Trump meddelte torsdag, at hans møde med Kim Jong-un vil finde sted den 12. juni. Mødet var sammen med handel hovedtemaet på mødet mellem Trump og den japanske premierminister.

Regeringen i Japan har flere gange advaret USA mod at være for eftergivende overfor det nordkoreanske regime.

Inden han forlod Japan sagde Abe, at han håbede på at nå til enighed med Trump om en tilnærmelse til Nordkorea.

På et fælles pressemøde med Abe sagde Trump, at den japanske regeringschef havde fortalt ham, at Japan køber for "milliarder og atter milliarder af yderligere produkter af alle slags - militære fly, fly fra Boeing og masser af landbrugsprodukter".

- Vi arbejder hårdt på at få reduceret vores skæve handelsbalance ved at fjerne barrierer for amerikansk eksport og få et retfærdigt økonomisk partnerskab til fælles gavn, siger Trump.