Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, hilser på sin amerikanske kollega, Donald Trump, under D-dagsceremonien i Normandiet. Ceremonien torsdag fandt sted på 75-årsdagen for de allieredes invasion af Nordfrankrig.

Trump: Alliancens bånd er ubrydelige

Trump, Macron og May har hyldede sammenholdet og modet, der muliggjorde D-dagen og landgangen i Normandiet. Et sammenhold, der stadig holder, sagde Trump.

Men på strandene i Normandiet i Frankrig slog Trump ifølge nyhedsbureauet AP torsdag fast, at de bånd, der blev skabt for mange år siden på dette sted, er intakte.

Det kan godt være, at de europæiske Nato-lande og andre engang imellem har tvivlet på, at USA's præsident, Donald Trump, går helhjertet ind for forsvarsalliancen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her