Trudeau vil udnytte coronapopularitet og udskrive valg

Canadas premierminister, Justin Trudeau, forventes at udskrive valg på søndag.

Det oplyser en unavngiven embedsmand med indsigt i sagen ifølge nyhedsbureauet AP.

Valget skal efter sigende afholdes mandag den 20. september.

Hensigten med valget er angiveligt at skaffe sig størstedelen af pladserne i nationalforsamlingen.

For to år siden tabte Trudeaus parti, Det Liberale Parti, stemmer ved valget, og han er således afhængig af oppositionens støtte for at opnå flertal for sin politik.

Canada er et af de lande i verden, hvor størstedelen af befolkningen er fuldt vaccineret, og Trudeau vil derfor forsøge at udnytte, at han har styret Canada godt igennem pandemien.

Premierministeren er dog mindre populær, end var ved valget for seks år siden, men hans regerings håndtering af coronakrisen betragtes mestendels som en succes.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har de canadiske myndigheder allerede forberedt sig på et valg og på forhånd bestilt millioner af engangsblyanter, håndsprit, mundbind og plexiglasskærme.

De kan stå over for udfordringer med at finde folk til valgsteder, da det normalt er ældre, der melder sig frivilligt, og de kan være mere tilbageholdende på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus.

Hvis der skulle afholdes valg nu, vil Det Liberale Parti ifølge den seneste meningsmåling fra Abacus Data blive det største parti med 37 procent af stemmerne.

De Konservative og De Nye Demokrater står til henholdsvis 28 og 20 procent af stemmerne.

Justin Trudeau har været Canadas premierminister siden 2015. Ved seneste valg i 2019 tabte Trudeaus parti 20 pladser i parlamentet fra 177 til 157 pladser. Han var dermed 13 pladser fra at have et flertal.

Hans popularitet tog et dyk efter beskyldninger om dobbeltmoral både i forhold til klimapolitik og i forhold til en såkaldt blackfaceskandale.

Her kom det frem, at han flere gange i sin ungdom havde malet ansigtet mørkt til kostumefester.