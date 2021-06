Trudeau efter fund af massegrav: Kirken må tage ansvar

Den katolske kirke må påtage sig ansvaret for at have været med til at drive skoler, hvor oprindelige folk i Canada led under overgreb og fejlernæring.

Sådan lyder det fra premierminister Justin Trudeau fredag lokal tid som reaktion på, at der i Canada for nylig blev fundet en massegrav med de jordiske rester af 215 børn ved en tidligere kostskole for oprindelige folk.