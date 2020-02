Trudeau aflyser Barbados-tur på grund af jernbaneblokader

Canadas premierminister, Justin Trudeau, har aflyst en diplomatisk tur til Barbados for at tage sig af blokader, der har lagt afgørende dele af Canadas jernbanenet ned.

En række aktivister har de seneste uger blokeret flere hovedruter på Canadas jernbanenet.

Det har de gjort i protest mod en planlagt naturgasledning til mange milliarder. Ledningen skal gå igennem et område tilhørende et lokalsamfund af oprindelige folk i provinsen British Columbia.

De mange blokader har blandt andet fået Canadas største togselskab, CN Rail, til at lukke for sine aktiviteter i det østlige Canada.

Marc Miller, minister for de oprindelige folk i Canada, holdt møde med flere grupper lørdag.

Han fortalte søndag i et talkshow om uroen, som på grund af dens indflydelse på økonomien ifølge ministeren kan betegnes som en national krise.

Canadiske CBC rapporterede lørdag, at mindst 66 containerskibe blev holdt tilbage i farvandet ud for British Columbia på grund af blokaderne.

- Efter regeringens forsøg på at gøre noget ved forstyrrelserne af infrastruktur landet over vil premierministeren samle en responsgruppe i morgen for at diskutere, hvad der skal gøres, meddeler Trudeaus kontor natten til mandag dansk tid.

Trudeau skulle have deltaget i en konference i Caricom, en international mellemstatslig organisation af caribiske lande.

Ledningen til knap 35 milliarder danske kroner skal føre naturgas fra den nordøstlige del af British Columbia til provinsens stillehavskyst, hvor selskabet er i gang med at bygge eksportfaciliteter.

Protesterne begyndte for alvor, efter at flere demonstranter blev anholdt

Omkring 28 procent af den 670 kilometer lange naturgasledning går igennem Wet'suwet'en-folkets traditionelle landområde.

Torsdag meldte selskabet CN Rail om over 400 aflyste tog.