Trudeau: Ukrainsk fly blev skudt ned af iransk missil

- Vi har efterretninger fra flere kilder - herunder vores allierede og vores egne - der viser, at flyet blev skudt ned af Iran, siger han torsdag aften dansk tid fra den canadiske hovedstad, Ottawa.

Det siger Canadas premierminister, Justin Trudeau, på et pressemøde.

Et ukrainsk fly, der onsdag styrtede ned i Iran med 176 personer om bord, blev skudt ned af et iransk missil.

Han tilføjer, at flyet kan være blevet skudt ned ved en fejl.

Blandt de omkomne på flyet var 63 canadiske statsborgere.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, siger torsdag aften, at informationer viser, at et iransk jord til luft-missil ramte det ukrainske fly.

Torsdag eftermiddag begyndte de første uofficielle meldinger at dukke op, om at Iran skulle have skudt det ukrainske fly ned. Meldingerne kom fra flere amerikanske medier på baggrund af anonyme kilder.

Trudeaus udmelding er den første officielle udtalelse om nedskydningen.

- Vores efterretninger antyder, at der var tale om et jord til luft-missil, men jeg vil ikke gå i yderligere detaljer, lyder det fra Trudeau.

82 iranere, 63 canadiere, 11 ukrainere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter døde i flystyrtet, der skete tæt på Irans hovedstad, Teheran.

I timerne inden flystyrtet havde Iran gennemført et missilangreb mod to baser i Irak med mange amerikanske soldater. Den ene var luftbasen Al-Asad, hvor der var stationeret 133 danske soldater.

Det skete som gengældelse for USA's drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani fredag.

De sorte bokse, der bruges til at opklare årsagen til flyulykker, er begge blevet fundet efter flystyrtet.

Justin Trudeau oplyser torsdag, at Iran har antydet, at landet selv vil beholde de sorte bokse. Det forlyder dog, at iranerne også vil give ukrainske efterforskere adgang til informationerne.

Premierministeren siger, at regeringen vil fortsætte sin efterforskning, indtil den "får afklaring, får placeret et ansvar og får retfærdighed".