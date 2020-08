Trods regeringsafgang fortsætter protester i Beirut

Over 40 personer i Libanons hovedstad, Beirut, er tirsdag kommet til skade, da enheder fra politiet og militæret trængte demonstranter ud af byens midte. Det oplyser Røde Kors i Libanon ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Enhederne brugte tåregas og affyrede gummikugler mod menneskemængden, da demonstranter begyndte at kaste sten mod dem. 42 personer kom til skade i sammenstødene.

Ti blev bragt til hospitalet, mens de øvrige blev behandlet på stedet. Blandt de tilskadekomne var der både demonstranter og politifolk.

Siden en eksplosion i et pakhus på havnen i Beirut for en uge siden dræbte mindst 171 mennesker og forårsagede store materielle ødelæggelser, har der været demonstrationer i både Beirut og andre byer rettet mod landets politikere.

Den voldsomme vrede i befolkningen over eksplosionen fik mandag Libanons regering til at træde tilbage, men trods det fortsætter protesterne.

Tirsdag krævede demonstranter, at præsident Michel Aoun trækker sig fra posten, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Demonstranter samlede sig nær havnen, hvor den katastrofale eksplosion fandt sted, og læste navnene op på de mennesker, der mistede livet.

Næsten 40 personer savnes fortsat, efter at næsten 2800 ton af det sprængfarlige kemikalie ammoniumnitrat eksploderede.

Præsident Michel Aoun har lovet, at de ansvarlige vil blive straffet hårdt og betegnet det som "utilgiveligt", at der tilsyneladende ingen sikkerhedsforanstaltninger var med lagerbygningen.

Under tirsdagens sørgehøjtidelighed for ofrene bar flere deltagere fotos af præsident Aoun med ordene "Han vidste besked" (om kemikalielageret, red.), skrevet hen over hans ansigt.

Den 20. juli, omkring to uger før den tragiske hændelse, blev Aoun og den nu fratrådte premierminister Hassan Diab advaret om at opbevaringen af kemikalierne udgjorde en sikkerhedsrisiko og kunne ødelægge Beirut i tilfælde af en eksplosion.

Advarslen fremgik af en rapport fra en libanesisk sikkerhedstjeneste, skrev Reuters mandag. Nyhedsbureauet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra præsidentens kontor om advarslen.