Trods få smittede opruster Latinamerika mod coronavirus

Foreløbig er to døde af smitten. Alligevel frygter de latinamerikanske regeringer, at man kun har set starten på spredningen af virussygdommen. Derfor har man lukket landene for visse rejsende og aflyst store sportsarrangementer.

Argentina, Colombia og Peru har besluttet, at rejsende fra Kina, Italien, Spanien og Frankrig vil blive sat i karantæne, når de ankommer til landene.

El Salvador er gået et skridt længere. Her meddelte præsident Nayib Bukele sent onsdag, at et indrejseforbud vil være i kraft i 21 dage for "enhver udlænding, som ikke er fastboende eller diplomat".

I forvejen skal alle borgere i El Salvador, der ankommer fra de værst ramte lande, i karantæne i 30 dage.

Det mellemamerikanske land er et af flere i Latinamerika, som endnu ikke har meldt om tilfælde af coronavirus.

Argentina var det første land, der registrerede folk, som var syge med Covid-19, der er betegnelsen for sygdommen i udbrud. Her fik man også det første dødsfald søndag. Panama blev tirsdag det næste i rækken til at melde om et offer for coronavirus.

Cuba oplyste onsdag om tre tilfælde. Det var italienske turister, som mandag ankom til hovedstaden Havana og blev testet positive. De er sat i karantæne, og "ingen af dem er i fare for at dø", hedder det ifølge myndighederne.

De registrerede tilfælde i Latinamerika blegner i forhold til det, der sker i den øvrige verden. Her er antallet af registrerede smittede torsdag steget til 124.000 og 4500 døde.

Det sydamerikanske fodboldforbund bad onsdag Fifa, der er det internationale fodboldforbund, om lov til at udsætte kampe, der skal afgøre, hvem, der skal deltage i VM i Qatar i 2022.

Argentinske landsholdsspillere som Lionel Messi fra FC Barcelona og Paulo Dybala fra Juventus og andre latinamerikanske spillere i Europa kan vente at blive ramt af de strikse regler for indrejse.