Trods corona vil USA være økonomisk tilbage midt på året

Det er tidligere end i forhold til en tilsvarende prognose fra sidste år. Nu tror CBO på en vækst i år på 4,6 procent.

Sidste år skrumpede USA's økonomi med 3,5 procent som følge af covid-19.

Men det ser sløjere ud for folk i beskæftigelse. Her tror budgetkontoret, at USA først når op på et niveau fra før pandemien i 2024.