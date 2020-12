Se billedserie Der er ikke mange mennesker på gaderne i Amsterdam efter regeringens nye restriktioner. Billedet er fra onsdag. Foto: Robin Van Lonkhuijsen/Ritzau Scanpix

Trist coronajul sænker sig over Europa

Jul og nytår står for døren, og det bliver ikke en højtid, der vil blive husket for det gode. Et efter et har de europæiske lande indført hårde coronaregler.

Verden - 16. december 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Juletiden er først og fremmest en fest for børnene, lyder det ofte i december. Men ikke i år. Ikke kun for børnene. I år er julen også en fest, hvor de gamle og de sårbare kommer i centrum på godt og ondt. Året igennem har samfund overalt forsøgt at beskytte de gamle og sårbare mod den coronavirus, der har vist sig at være særlig hård for denne gruppe.

