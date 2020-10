Trio modtager Nobelpris for opdagelse af hepatitis-virus

Nobelprisen i medicin går til amerikanerne Harvey J. Alter, Charles M. Rice og briten Michael Houghton for at have opdaget hepatitis C-virusset i 1980'erne.

De tre forskere modtager prisen for deres "beslutsomme bidrag til kampen mod blodbåren hepatitis, et stort globalt sundhedsproblem, der forårsager skrumpelever og leverkræft hos mennesker over hele verden".

- Forud for deres arbejde havde opdagelsen af hepatitis A og B været afgørende skridt fremad, skriver Nobelkomitéen.

- Opdagelsen af hepatitis C-virusset afslørede årsagen til de resterende tilfælde af kronisk hepatitis og har banet vejen for blodprøver og ny medicin, der har reddet millioner af liv, hedder det videre.

Hepatitis C skyldes en infektion med et virus, der forårsager leverbetændelse.

De fleste patienter får en kronisk infektion, som først bliver diagnosticeret mange år efter.

Hepatitis C forekommer globalt. Det skønnes, at mere end 160 millioner er smittede på verdensplan.

I Danmark diagnosticeres 150 til 250 nye kroniske tilfælde om året ifølge Statens Serum Institut.

Der er kommet nye og effektive lægemidler, der bruges i behandlingen af kroniske infektioner, som helbreder 90-100 procent af patienterne.

Formålet med medicinsk behandling er at helbrede infektionen og dermed mindske risikoen for skrumpelever og leverkræft.

- For første gang i historien kan sygdommen nu kureres, og det giver håb om at udrydde hepatitis C fra verdens befolkning, skriver Nobelkomitéen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med Nobelprisen følger en check på ti millioner svenske kroner, som de tre forskere skal dele.

Under normale omstændigheder ville de få overrakt prisen af den svenske kong Carl Gustaf ved en ceremoni i Stockholm 10. december.

Men på grund af udbruddet af coronavirus er mødet med den svenske konge aflyst og erstattet af en virtuel ceremoni.