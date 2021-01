Kongresmedlemmer, ansatte og pressefolk blev bragt i sikkerhed, da tilhængere af præsident Trump onsdag stormede kongresbygningen. I flere timer sad folk tæt sammen i sikrede rum, og det kan have spredt coronasmitten imellem dem.

Tredje politiker smittet med corona efter angreb mod kongres

Demokratisk kongresmedlem er vred på republikanere, der afviste at tage mundbind på i tætpakket sikret rum.

Et tredje medlem af USA's Kongres er bekræftet smittet med coronavirus siden onsdag, hvor demonstranter stormede bygningen.

Kongresmedlemmerne blev bragt til et sikret rum, hvor de sad tæt sammen i flere timer.

- Desværre modtog jeg her til morgen en positiv covid-19 test, skriver demokraten Brad Schneider i en meddelelse.

Flere havde ikke mundbind eller maske på og afviste at få et af de mundbind, der blev delt rundt, skriver Schneider.

Han retter en kras kritik mod flere af sine kolleger i Kongressen.

- Nu er jeg i streng isolation og er bekymret for, at jeg har bragt min kones helbred i fare. Jeg er vred over maskemodstandernes egoisme og arrogance, skriver han.

Det vides dog ikke med sikkerhed, om Schneider og de to andre smittede politikere er blevet smittet i det sikrede rum eller et andet sted.

Men Schneider kritiserer især republikanske politikere, "der har sat deres egen foragt for og ligegyldighed med anstændighed højere end deres kollegers og vores medarbejderes sundhed og sikkerhed".

- At have mundbind på er ikke en politisk erklæring. Det er sundhedsråd og almindelig høflighed, lyder det fra den coronasmittede politiker.

Han tilføjer, at han indtil videre ikke har oplevet symptomer på sygdommen.

Mandag meddelte to af hans partifæller, Pramila Jayapal og Bonnie Watson Coleman, at de er blevet testet positive.

De retter også skylden på republikanske politikere, der afviste at tage et mundbind på, da de var bragt i sikkerhed i kongresbygningen.

Der kan komme meldinger om flere smittede i de kommende dage.

Kongressens læge, Brian Monahan, advarede søndag om en høj smitterisiko, efter at omkring 200 mennesker søgte tilflugt i et lukket rum i flere timer under onsdagens uroligheder.

Blandt dem var adskillige politikere og ansatte i Kongressen.