Tredje demokrat dropper ud af valgkampen efter svag start

- Valget i New Hampshire i aftes var ikke den medvind, der gjorde, at valgkampen kan gå videre til næste runde, siger Patrick.

- Så jeg har besluttet at indstille valgkampen med omgående virkning, siger han.

Deval Patrick fik kun 0,4 procent af stemmerne ved primærvalget i New Hampshire.

Den tidligere guvernør meldte sig på banen i november. Han sagde på det tidspunkt, at der er en vrede og utryghed blandt amerikanerne, som føler, at deres regering har svigtet dem.

Han sagde, at han vil arbejde for "en bedre, mere bæredygtig og mere inkluderende amerikansk drøm for den næste generation".

Den 63-årige Patrick, som er en nær allieret af tidligere præsident Barack Obama, er som Obama uddannet jurist fra Harvard University.

Han har været guvernør i Massachusetts i to embedsperioder.

To andre demokratiske kandidater, forretningsmanden Andrew Yang og senator Michael Bennet, har ligeledes kastet håndklædet i ringen.

Ingen af dem fik nævneværdig opbakning ved tirsdagens primærvalg i delstaten New Hampshire og sidste uges vælgermøder i Iowa.

I New Hampshire fik Yang 2,8 procent af stemmerne, mens Bennet blev nummer sjok med 0,3 procent.

Det betyder, at der nu er otte kandidater tilbage i kampen om at blive partiets nominerede. Vedkommende skal forsøge at vinde over præsident Donald Trump i november.