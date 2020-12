Tre ud af fire i England må ikke møde personer fra andre hjem

Det betyder, at tre ud af fire indbyggere i England fra torsdag er under det såkaldte niveau 4.

Det meddeler sundhedsminister Matt Hancock onsdag.

Beslutningen kommer samtidig med, at den nye og mere smitsomme virusvariant har spredt sig til det meste af landet.

- Desværre spreder den nye variant sig over det meste af England, og smittetilfældene fordobles hurtigt. Derfor er det nødvendigt at indføre niveau 4 i et bredere område, siger ministeren.

Niveau 4 indebærer, at folk anbefales at holde sig hjemme. Det er ikke tilladt at ses med personer fra andre husstande.

Barer, restauranter og andre ikke-nødvendige forretninger og virksomheder skal holde lukket i de områder, der er underlagt niveau 4.

- Sundhedsvæsnet er under betydeligt pres. Der er over 21.000 mennesker på hospitalet med coronavirus lige nu, siger Hancock.

I det seneste døgn er der registreret 50.023 nye tilfælde af coronasmitte i Storbritannien - langt de fleste af dem i England.

Det er en lille nedgang i forhold til tirsdag, hvor det britiske sundhedsministerium kunne melde om ny smitterekord med 53.135 nye tilfælde i det forgangne døgn.

Onsdag er der registreret 981 dødsfald i de seneste 24 timer. Det er det højeste antal coronadødsfald siden 24. april.