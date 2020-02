Tre ud af fire australiere er blevet påvirket af bushbrande

Det viser en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort natten til tirsdag dansk tid.

Undersøgelsen fra The Australian National University viser således de menneskelige konsekvenser af den fem måneder lange krise, som kostede flere end 30 mennesker livet og ødelagde tusindvis af hjem.

- Næsten alle australiere er blevet berørt af disse brande, og mange af os må leve med konsekvenserne de næste mange år, siger Nicholas Biddle, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Undersøgelsen baserer sig på svar fra 3000 australiere.

Heraf svarer 14 procent, at de er blevet direkte påvirket. Det vil sige, at deres hjem enten er blevet ødelagt eller beskadiget af flammerne, eller at de har været tvunget til at lade sig evakuere.

Derudover svarer omkring 78 procent, at de er blevet indirekte påvirket af brandene.

Det vil sige, at de eksempelvis er blevet generet af røgen fra brandene eller har været nødsaget til at ændre eller aflyse rejseplaner.

Omfanget af brandenes menneskelige konsekvenser har overrasket forskerne, og vil kunne skabe bekymring hos den australske regering.

Regeringen er blevet kritiseret for at reagere for langsomt på krisen og for ikke at gøre nok for at bekæmpe klimaforandringerne.

Undersøgelsen viser således også, at australiernes opfattelse af regeringen er blevet forværret.

- Kun 27 procent af de adspurgte svarer, at de har tillid eller stor tillid til regeringen, siger Nicholas Biddle.

Det er et fald på 11 procentpoint de seneste tre måneder.

- Det er et af de største fald i tillid, som jeg nogensinde har set på så kort tid, siger han.

Blandt vælgere, der stemte på den nuværende regering ved det seneste valg, er opbakningen til Australiens planer om nye kulminer også faldet.

Der er ifølge undersøgelsen sket et fald fra 72 procent før krisen til 57 procent i januar 2020.