Tre polske regioner opgiver LGBT-fri zoner efter EU-pres

Skridtet fra de tre regioner kommer efter pres fra EU, der har advaret om, at de pågældende regioner kan miste økonomisk støtte fra EU.

Tre regioner i Polen har mandag stemt for at sløjfe de omstridte bestemmelser, der erklærer deres områder for "LGBT-frie zoner".

Flere af Polens regioner meddelte i 2019, at de nu var fri for det, de selv betegnede som LGBT-ideologi.

Det blev set som en del af en værdikamp mellem religiøse konservative og mere liberale fløje.

Men det bragte Polen på kollisionskurs med EU, der holder fast i, at det er et brud på europæisk lov at diskriminere folk på grundlag af deres seksualitet.

LGBT er forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

Seksuelle minoriteters rettigheder er blevet en kampplads i det stærkt katolske Polen. Godt hjulpet på vej af en nationalkonservativ regering med regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS) i spidsen.

I sidste uge besluttede Swietokrzyskie som den første region at ophæve en vedtagelse fra juni 2019 om et LGBT-frit område.

Mandag fulgte så de tre regioner Podkarpackie, Lubelskie og Malopolskie, der ligger i det sydlige Polen.

I Lubelskie har regionalrådet mandag stemt ja til et nyt forslag. Det har overskriften "Beskyttelse af grundlæggende rettigheder og friheder".

- Vi ser et særligt behov for at beskytte skoler og familier samt ethvert menneskes ret til selvbestemmelse, hedder det ifølge det polske nyhedsbureau i dokumentet.

EU-Kommissionen skrev tidligere i september til fem lokale forvaltninger i Polen og opfordrede dem til at fjerne de kontroversielle forordninger.

Hvis de ikke gør det, bliver store EU-støttebeløb sat i bero. Pengene er afsat under EU's genopretningsfond efter covid-19. Det handler om mange millioner kroner.