Tre personer er døde efter dage med protester i Venezuela

Efter to dage med protester og plyndringer i det vestlige Venezuela, på grund af mangel på mad, er tre personer døde, og over 16 personer er sårede.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 17-årige er blevet skudt under en demonstration, der fandt sted onsdag.

To andre blev også ramt af skud torsdag ved en butik, hvor folk stod i kø til at få mad.

En gruppe af mennesker har angrebet butikker og har været i sammenstød med soldater. Over 100 personer er blevet anholdt, siger oppositionspolitikeren Carlos Paparoni til nyhedsbureauet AFP.

Venezuelanske myndigheder oplyser også fredag, at de har fundet 16 overlevende, efter at en båd med migranter forliste ved en caribisk ø.

Ti passagerer er fortsat savnet. Onsdag skyllede fire lig op på kysten på øen Curacao, der ligger nord for Venezuela.

Det er en rute, migranter ofte tager for at flygte fra krisen i Venezuela.

Fire af de overlevende er i politiets varetægt på Curacao for at komme illegalt til øen.

Ifølge AP oplyser præsidenten for en national organisation for kvægejere, at mindst to gårde har været udsat for angreb, hvor en flok af mennesker slagtede gårdenes køer.

En politiker har lagt en video op på Twitter, hvor en gruppe mennesker angriber en ko med sten og macheter, og en person siger "Vi er sultne", skriver AP.

Venezuela befinder sig lige nu i en dyb krise på grund af faldende oliepriser, en voldsom inflation og korruption, der har lagt landets økonomi i ruiner.

I 2017 var den årlige inflation på 2616 procent, og ifølge AFP forventes den at være omkring 2300 procent i 2018.

Lokale universiteter siger, at 30,2 procent af befolkningen i Venezuela kommer til at leve i fattigdom - halvdelen af dem i ekstrem fattigdom.

Med de seneste dages dødsfald er seks personer døde siden december, hvor der også var protester over manglen på mad.