Tre palæstinensere skudt på Vestbredden af Israels specialstyrker

En af de dræbte palæstinensere var mistænkt for at have udført et skudangreb mod israelske soldater, siger en israelsk sikkerhedskilde.

Tre palæstinensere blev tidligt torsdag dræbt af israelske specialstyrker, som var sat ind på Vestbredden for at anholde, hvad Israel kalder "terrorister".

De to andre palæstinensere var medlemmer af det palæstinensiske selvstyres sikkerhedsstyrker og var vidner til den første skudveksling.

En israelsk sikkerhedskilde siger, at de israelske sikkerhedsstyrker var i Jenin for at anholde "to terrorister, som havde udført et skudangreb mod israelske soldater".

- En palæstinenser, der åbnede ild mod specialstyrkerne, blev skudt og dræbt, siger kilden.

De palæstinensiske myndigheder identificerede ham som Jamil al-Amuri.

Den israelske sikkerhedskilde siger, at palæstinensere på stedet derefter åbnede ild mod de israelske styrker. Under den efterfølgende skudveksling blev to andre palæstinensere dræbt.

Selvstyremyndighederne siger, at de to dræbte var Adham Eleiwi og Taysir Issa.

Ingen israelske styrker kom noget til.

Israels militær foretager ofte anholdelsesmissioner på den besatte Vestbred. Mandagen den 25. maj dræbte israelske soldater en palæstinenser nær Ramallah på en sådan mission.

Israel og den militante, palæstinensiske Hamas-bevægelse, der kontrollerer Gazastriben, udkæmpede i sidste måned en kort krig med raketter og bomber. Kampene, varede 11 dage, hvorefter der blev indgået en våbenhvile. 243 palæstinensere og 12 israelere blev meldt dræbt.

Hamas, som Vesten regner for en terrororganisation, anerkender ikke Israel eller Israels ret til at eksistere. En fredsproces, der begyndte med Oslo-aftalen om palæstinensisk selvstyre i 1993, har stået fuldstændig stille i en lang årrække.