Tre omkommet i lavineulykker i Schweiz

Den 39-årige mand, der kommer fra Valais-området, blev hurtigt fundet af sine kammerater, men hans liv stod ikke til at redde.

I Graubunden i den vestlige del af Schweiz forsvandt en fransk turist lørdag. Han er ligeledes fundet død, oplyser politiet.

Den 31-årige franskmand havde forsøgt at bestige bjerget Glattwang alene lørdag eftermiddag, efter at han havde været ude at stå på ski med sin kæreste.

Da han ikke vendte tilbage, blev der sat en eftersøgning i gang. Liget af franskmanden blev fundet i en kløft søndag morgen.

Politiet siger, at han udløste en lavine, da han var ved at klatre ned fra Glattwang. Snemasserne havde slæbt ham mere end en kilometer hen over det klippefyldte terræn.

Det tredje dødsoffer er en 29-årig schweizisk kvinde, der sammen med to kammerater blev begravet i et sneskred lørdag.

De tre var på vandring i 2700 meters højde i St. Luc-regionen, da ulykken skete. En af dem formåede at komme fri af snemasserne og slå alarm, så de to andre blev hentet af redningsmandskab.

Alle blev fløjet på hospitalet, men den 29-årige kvinde døde søndag af sine kvæstelser, rapporterer tv-stationen SRF.