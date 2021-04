Tre millioner liv går tabt under pandemien

Familien beder, mens kisten for 57-årige Paulo Ferreira Campos, lægges i graven i Manaus i det nordlige Brasilien. Han er et af de mange ofre for covid-19. Over den seneste uge er der i landet dagligt over 3000 dødsfald i døgnet, og det gør det til et af de hårdest ramte i verden lige nu. Der bor 212 millioner mennesker i Brasilien. TOPSHOT - Relatives pray during the funeral of COVID-19 victim Paulo Ferreira Campos, 57, at the Nossa Senhora Aparecida cemetery in Manaus, Amazon state, Brazil, on April 15, 2021. - Covid-19 has claimed more than 3, 000 lives per day on average in Brazil over the past week, the most by far worldwide. The country of 212 million people has a total death toll of more than 360, 000, second only to the United States. (Photo by MICHAEL DANTAS / AFP)

Foto: Michael Dantas/Ritzau Scanpix