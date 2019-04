Tre mænd overlevede helikopterstyrt i Sydhavet

Tre mænd har mirakuløst overlevet et helikopterstyrt i det iskolde hav ud for New Zealand, hvor de blev fundet på en ø efter en lang natlig svømmetur.

Helikopterpiloten Andrew Hefford, førstehjælperen John Lambeth og redningsspecialisten Lester Stevens er blevet indlagt på et hospital, efter at de tirsdag blev fundet på en ø omkring 450 kilometer syd for New Zealand, oplyser New Zealands Center for Redningskoordinering.