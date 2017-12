Tre måneder efter atomtest ryster jorden stadig under Nordkorea

Lørdag morgen blev der således målt to mindre skælv med en beregnet størrelse på 2,9 og 2,4 ifølge det amerikanske institut USGS.

Mere end tre måneder efter Nordkoreas seneste atomprøvesprængning er der blevet registreret to jordskælv i det område, hvor testen skulle have fundet sted.

Både USGS og organisationen CTBTO, der overvåger et internationalt forbud mod atomprøvesprængninger, vurderer, at der er tale om efterskælv som følge af den nordkoreanske atomprøvesprængning i begyndelsen af september.

Rystelserne fandt sted tæt på Punggye-ri, der menes at være et atomtestområde. Her gennemførte Nordkorea sin sjette og hidtil kraftigste underjordiske atomtest 3. september.

Lassina Zerbo, lederen af CTBTO, skriver på Twitter, at den underjordiske aktivitet er unormal for området, og at der formentlig er tale om eftervirkninger af testen.

Lignende toner lyder fra en unavngiven kilde hos USGS.

- Det er formentlig en eftervirkning af den sjette atomtest. Når der er en stor atomtest, så bevæger Jordens skorpe sig, og det tager et stykke tid, før den fortager sig. Der har været nogle stykker af sådanne skælv siden testen, lyder det.

Styret i Nordkorea påstår, at man i september testede en brintbombe, men det har eksperter tvivlet på.

Til gengæld er der enighed om, at der var tale om en meget kraftig atombombe. Tidligere har eksperter regnet sig frem til, at den var ti gange kraftigere end de atombomber, som USA kastede over Japan under Anden Verdenskrig.

Siden testen har der flere gange været efterskælv. Det har fået nogle til at spekulere i, at testen kan have gjort uoprettelig skade på det bjergområde, hvor den fandt sted.

Nordkoreas atomtest og mange missilaffyringer inden for de seneste år har mødt fordømmelse i det internationale samfund.