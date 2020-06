Premierministerpost går på skift i irsk regeringsaftale

En del af aftalen mellem koalitionen er, at posten som premierminister skal gå på skift.

Tre politiske partier i Irland er mandag nået til enighed om udkastet til en regeringsaftale, fire måneder efter at et valg splintrede landets politiske landskab.

Det oplyser lederne af partierne Fianna Fáil, Fine Gael og De Grønne.

Lederen af Fianna Fáil, Micheál Martin, sagde allerede søndag, at der var sket gode fremskridt.

- Så vi kommer til at underskrive en aftale mandag, sagde han.

Udkastet til regeringsaftalen indebærer en kurs frem mod et afbalanceret statsligt budget. Men der er ikke fastlagt nogen tidsfrist for, hvornår der skal være styr balance i budgettet.

Micheál Martin og Fianna Fáil sidder på 37 af i alt 160 pladser i parlamentet efter det tætte valg i februar, hvor Sinn Fein, der tidligere har fungeret som den Irske Republikanske Hærs (IRA) politiske fløj, fik et overraskende godt valg.

Fremgangen til partiet betød, at det historiske duopol mellem de to normalt største partier - Fianna Fáil og Fine Gael - i Irland blev brudt.

Fianna Fáil og Fine Gael, der historisk set er rivaler, har nu brug for De Grønnes 12 pladser for et flertal i parlamentet.

En regeringsaftale skal godkendes inden for ti dages tid af græsrødder i partierne.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters fra flere sider forventet, at Micheál Martin bliver den første under det roterende lederskab til at sidde som premierminister.

Dernæst ventes det, at Fine Gael-leder Leo Varadkar overtager lederskabet i 2022. Varadkar afviste imidlertid mandag at bekræfte disse vedholdende spekulationer.

Mandagens aviser i Irland erklærer på baggrund af regeringsudkastet De Grønne som den store vinder af forhandlingerne, skriver Reuters.

Ifølge Roderic O'Gorman, forhandler for De Grønne, har partiet sikret, at udledningen af drivhusgasser årligt skal falde med syv procent.