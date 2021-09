Tre formodede svenske IS-kvinder er landet i Stockholm

De landede i lufthavnen Arlanda i Stockholm mandag eftermiddag.

Det er det kurdiske selvstyre i regionen, som har udvist kvinderne.

Myndighederne dér vurderer, at kvinderne udgør en sikkerhedstrussel. Men de har ikke nok beviser til at rejse tiltale og ønsker derfor, at Sverige retsforfølger dem.

Ann Linde oplyser, at det svenske udenrigsministerium har hjulpet med transporten til Arlanda. Der har været sikkerhedspersonale om bord på flyet.

- Sverige har ikke repatrieret kvinderne, siger Ann Linde.

- Kvinder og mænd, som har udsat deres børn for denne forfærdelige situation, skal selv tage ansvar for den.

- Men det er en anden sag, når det kurdiske selvstyre beslutter sig for at udvise kvinderne. Så har vi et ansvar - præcis som alle andre - for at tage imod vores medborgere.

Linde understreger også, at det er vigtigt, at børnene kommer til et sikkert sted nu.

Sveriges indenrigsminister, Mikael Damberg (S), siger, at kvinderne nu skal afhøres.

Det formodes, at der sidder omkring 12 kvinder og 22 børn med tilknytning til Sverige i lejrene i det nordlige Syrien.

Det præcise tal er dog usikkert.

I flere tilfælde har det været vanskeligt for svensk politi at finde beviser for, at kvinderne har begået noget kriminelt.

Så sent som lørdag kom det frem, at svensk politi fem gange i løbet af de seneste to år har måttet opgive at rejse sigtelse mod hjemvendte formodede IS-kvinder for mulige krigsforbrydelser.