Tre er hårdt såret af skud ved indkøbscenter i Skåne

De tre blev ramt af skud udenfor et indkøbscenter i bydelen Gamlegården. De sårede forsøgte at komme i sikkerhed i centret og blev fundet forskellige steder, oplyser politiet i Skåne.

Tre mennesker er alvorligt såret efter et skyderi i byen Kristianstad i det sydlige Sverige.

Det drejer sig om en mand i 20'erne, en mand i 30'erne og en kvinde i 60'erne.

De er alle tre indlagt og modtager behandling for alvorlige skudskader, oplyser Region Skåne.

Politiet har anholdt tre mænd, der mistænkes for drabsforsøg.

Personer i området slog alarm ved 16-tiden, da de hørte flere høje smæld.

Da de første patruljebiler var på vej til stedet, kom endnu en melding om, at der havde fundet et skyderi sted.

- Vi må finde ud af, om der har været en eller flere skudløsninger, siger politiets pressetalsmand.

Politiet vil ikke udelukke, at der kan være flere ofre. Der er kommet oplysninger om, at nogle personer er blevet transporteret væk fra stedet i private køretøjer.

Tirsdagens skyderi er tilsyneladende den foreløbige kulmination på en voldsspiral, der blev indledt mandag.

Her fik politiet en melding om, at der var skyderi i samme område. Da betjente kom til stedet, fandt de tegn på, at der havde været affyret skud. Men der var ingen sårede hverken på stedet eller på de lokale skadestuer.

Desuden skal der have været en form for voldsepisode i Kristianstad mandag formiddag, mener politiet. Detaljerne er endnu uklare.

Politiet mistænker, at mandagens voldsepisode er banderelateret, men kan endnu ikke sige det med sikkerhed.

- Vi kommer til at være på sygehuset for at sikre stedet, siger politiets pressetalskvinde Ewa-Gun Westford.