Tre er dræbt under orkans hærgen i Sydkorea

Orkanen, der har fået navnet Lingling, har afbrudt strømmen til 161.000 hjem over hele Sydkorea. Flere steder ligger biler smadret efter at være kastet rundt.

Den sydlige ø Jeju blev ramt i løbet af natten, og tyfonen bevægede sig herfra op langs Sydkoreas vestkyst lørdag.

En 75-årig kvinde i den centrale del af landet blev dræbt, da en voldsom vind kastede hende ind i en mur 30 meter væk.

En 39-årig mand mistede livet i den vestlige by Incheon, efter en mur kollapsede og faldt ned over ham. En 61-årig kinesisk statsborger døde i Paju på grænsen til Nordkorea efter at være ramt af tagsten, der havde revet sig løs.

Mindst 15 andre mennesker rundt om i landet er behandlet for skader under orkanen.

Der blev målt vindhastigheder på op mod knap 200 kilometer i timen under orkanen. Senere lørdag var en svækket Lingling på vej ind i Nordkorea. Her er man dog dårligere rustet end Sydkorea til at modstå naturkatastrofer af denne art.

Det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA skrev fredag, at landets leder, Kim Jong-Un, havde indkaldt til et hastemøde for at drøfte, hvordan man kunne modgå orkanens hærgen.