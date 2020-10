Tre anholdt i Belgien for medvirken til folkedrab i Rwanda

Tre personer, der mistænkt for at deltaget i folkedrabet i Rwanda, er blevet anholdt i Belgien.

Anklagemyndigheden giver ikke nærmere oplysninger om de anholdte, som man har identificeret med hjælp fra vidneudsagn indhentet i Rwanda af belgiske efterforskere.

- To blev anholdt tirsdag i Bruxelles, og den tredje blev anholdt i Hainault (belgisk provins, red.), siger Eric Van Duyse, talsmand for anklagemyndigheden.

- Alle tre er blevet sigtet for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, tilføjer han.

Hvorvidt de tre sigtede vil blive retsforfulgt er endnu uvist. Det vil i sidste ende "afhænge af sagsakterne, der er indsamlet af anklagemyndigheden", siger Eric Van Duyse.

Flere end 800.000 mennesker mistede livet i forbindelse med folkedrabet i Rwanda i 1994.

Langt de fleste var tutsier, men også adskillige moderate hutuer blev dræbt.

I Belgien har der siden 2001 været fem retssager mod personer, der har været anklaget for medvirken til folkedrabet.

I 2001 blev to nonner idømt lange fængselsstraffe for at have udleveret tutsier, som havde tilflugt hos dem, til militante hutuer.

I december 2019 blev en tidligere embedsmand i Rwanda idømt 25 års fængsel for medvirken til folkedrabet.