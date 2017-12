Tre anholdt for at kaste molotovcocktails mod svensk synagoge

Politiet har søndag morgen klokken 6 anholdt tre personer efter episoden. De er alle sigtet for forsøg på mordbrand, skriver Aftonbladet.

Ingen personer er kommet fysisk til skade, og synagogen er også uskadt.

- Det brændte kraftigt på gårdspladsen, men så kom der et regnskyl og branden gik hurtigt ud, siger forstander Allan Stutzinsky til avisen.

Politiet modtog anmeldelsen om angrebet kort efter klokken 22.

På samme tidspunkt var der i et forsamlingshus med tilknytning til synagogen en ungdomsfest med omkring 20-30 deltagere.

En mor til en af deltagerne fortæller, at der altid er vagter i forbindelse med den slags arrangementer.

- De beordrede de unge til at løbe ned i kælderen. Der sidder de nu. Min datter siger, at der lugter af benzin. Det er meget ubehageligt. Man har jo været bange for, at sådan noget kan ske her, siger moren til GT.

Motivet til angrebet kendes ikke.

Allan Stutzinsky, der befandt sig i synagogen lørdag aften, kender ikke noget til en direkte trussel mod synagogen.

Men ifølge ham kan angrebet måske sættes i forbindelse med de seneste dages uroligheder i Mellemøsten i kølvandet af den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

- Hændelserne de seneste dage med Trump og Israel og urolighederne mellem Israel og Palæstina, den slags sager fører altid til flere trusler, siger han.

Willy Silberstein, tidligere formand for Den svenske komité mod antisemitisme, vil heller ikke udelukke, at Trumps omstridte udmelding kan være årsag til angrebet.

- Når USA beslutter at flytte ambassaden til Jerusalem (fra Tel Aviv, red.), så får det, i den syge verden vi lever i, konsekvenser for jøder bosat i Sverige. Svenske medborgere bliver en del af konflikten, siger Silberstein til Expressen TV.

Fredag aften samledes omkring 200 personer i Malmø for at protestere mod Trumps anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad.

Under demonstrationen blev der fremsat flere dødstrusler mod jøder.

- Fuldstændigt uacceptabelt, skrev Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, på Facebook om truslerne.