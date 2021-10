Tre IS-kvinder og otte børn meldes på vej mod Sverige

Tre svenske kvinder, der menes at have været tilknyttet den militante gruppe Islamisk Stat (IS), er onsdag på vej mod Sverige fra Syrien.

Det erfarer det svenske statsmedie SVT, Sveriges Radio og avisen Expressen.

Også kvindernes otte børn meldes på vej mod Sverige.

Oplysningerne er ikke bekræftet af Sveriges udenrigsministerium.

Kvinderne og deres børn forlod angiveligt al-Roj-lejren i det nordøstlige Syrien onsdag morgen klokken 9. Det skriver Expressen.

De bliver ført til Irak, inden de senere flyves til Sverige. Ifølge SVT lander de torsdag eftermiddag i Arlanda lufthavn i Stockholm.

En af kvinderne er ifølge Expressens oplysninger fra Göteborg, mens de to andre er fra Stockholm. De skal alle være i 20'erne.

Sverige hjemtog i sidste måned tre andre IS-kvinder og deres seks børn.

De svenske kvinder er blevet udvist fra al-Roj-lejren af det kurdiske selvstyre, der betragter dem som en sikkerhedsrisiko.

- De her kvinder har været en del af IS, og vi sagde for nogle måneder siden, at de kvinder, som vi ikke kan eller har ressourcer til at retsforfølge, bliver udvist på livstid, sagde Shiyar Ali, der er nordisk repræsentant for selvstyret, til Expressen, da tre kvinder og deres børn blev sendt til Sverige i september.

Ifølge Expressen er der nu syv svenske kvinder og deres børn tilbage i lejren.

Også Danmark har hjemtaget kvinder og børn fra lejrene i Syrien.

For knap to uger siden landede tre kvinder og 14 børn i Danmark. Mødrene mistænktes for at have været tilknyttet IS.

De blev ved modtagelsen alle anholdt og sigtet for overtrædelse af to bestemmelser i straffelovens afsnit om terrorisme.