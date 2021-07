Transportbranchen: Klimaplan kan gøre varer dyrere

Hos brancheorganisationen Dansk Transport og Logistik (DTL) mener man, at forslaget i sidste ende kan få konsekvenser for forbrugerne.

Onsdag har EU-Kommissionen præsenteret et klimaudspil, der blandt andet indeholder et forslag om, at transportbranchen skal være omfattet af det såkaldte ETS-system for CO2-kvoter.

- Det vil betyde, at godstransport bliver dyrere, og det vil i sidste ende ramme slutkunderne, hvad enten det er det brede erhvervsliv eller forbrugerne, siger Erik Østergaard, direktør i DTL.

Han tilføjer, at teknologien endnu ikke er til sådan et forslag.

- På nuværende tidspunkt er der i min optik ikke reelle alternativer til det fossile brændstof i en størrelse, der gør, at det kan være noget, der fremmer den grønne omstilling.

- Det kommer til at tage lang tid - også længere end til 2030, siger han.

Planen indeholder også et forslag om, at det ikke skal være tilladt at sælge diesel- og benzinbiler fra 2035.

Han peger på en række ting, der skal være på plads, inden planen er realistisk.

- Det handler om, at både tankinfrastrukturen skal være på plads, de brændstoffer, vi skal køre på i fremtiden, skal være der i de rigelige og nødvendige mængder, der skal bruges, og de lastbiler, der skal køre på de her brændstoffer, de skal også være på markedet i et omfang, der gør, at man kan lave en reel omstilling, siger han.

ETS-systemet blev lanceret i 2005 og dækkede fra begyndelsen kraftværker og tung industri.

Det er udbyderne, der skal håndtere kvotehandlen, så det kommer ikke til at være en direkte skat til forbrugerne.

Det var formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen, der, sammen med seks andre kommissærer, onsdag præsenterede planen med navnet "Fit for 55".

Planen skal nedbringe EU-landenes CO2-udledning med 55 procent i 2030.