Transkønnet soldats død vækker harme i Sydkorea

Mange kræver lovgivningen ændret i et land, som er stærkt konservativt i spørgsmål om kønsidentitet og er mindre tolerant over for LGBT-rettigheder end lande i andre dele af Asien.

Redningsmandskab fandt Byun Hee-soo død i hendes hjem i Cheongju, efter at en terapeut havde slået alarm, fordi ingen havde hørt fra hende i adskillige dage, skriver nyhedsbureauet Yonhap.

Byun, som tidligere var sergent i hæren, meldte sig frivilligt til militæret i 2017.

I 2019 tog hun til Thailand og gennemgik en kønsskifteoperation.

Forsvarsministeriet i Seoul klassificerede fjernelsen af hendes mandlige genitalier som et mentalt eller et fysisk handicap, og et militært panel afgjorde sidste år, at hun skulle afskediges fra hæren.

På det tidspunkt opgav Byun sin anonymitet og holdt pressemøder om sin sag. Hun fremsatte grædende appeller om at få lov til at blive i militæret og mødte journalister og pressefotografer i sin kampuniform og hilste ved at gøre honnør.

- Jeg er soldat i republikken Korea, sagde hun med skælvende stemme.

Hendes død bliver behandlet som et selvmord, og embedsmænd siger til nyhedsbureauet Yonhap, at hun tidligere havde forsøgt at begå selvmord.

Nu er parlamentet fra mange sider blevet opfordret til at ændre den gældende lovgivning, som kaldes kønsdiskriminerende.

Venner, bekendte og sympatisører havde torsdag på et lokalt hospital oprettet et mindested for Byun, hvor der var lagt kranse af hvid krysantemum - et symbol på sorg i Sydkorea.

Menneskerettighedsgrupper og liberale politikere - deriblandt parlamentets viceformand, Kim Sang-hee - hyldede Byung.

En 64-årig LGBT-aktivist, hvis søn sprang ud som bøsse, siger til AFP, at dette var det tredje selvmord i et af landets seksuelle mindretal på kun en måned.

- Hele Sydkorea er skyld i hendes død, hedder det i en overskrift på de sociale medier.

Sydkorea har næsten to års værnepligt og militæret spiller en stor rolle i et land, som konstant er på vagt over for atommagten Nordkorea. Men Byun var frivillig, og hun sagde, at hun lige siden sin barndom havde drømt om at gøre tjeneste i militæret.