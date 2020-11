Transkønnet kvinde skriver historie med valg til senat

Den 30-årige Sarah McBride ser ud til at vinde kampen om en plads i delstaten Delawares senat, og dermed bliver hun den første transkønnede person i USA's historie til vinde et valg om så høj en politisk post.

Også i Vermont er en transperson blevet valgt ind delstatens lovgivende forsamling.

- Vi gjorde det. Vi vandt valget, skriver McBride, der stiller op for Demokraterne, i et tweet.

Sarah Bride, der er kendt som forkæmper for seksuelle minoritetsgrupper, fik 86 procent af stemmerne i sit valgdistrikt i Delaware.

Om den overvældende opbakning skriver hun i andet tweet:

- Jeg håber, at i aften viser et LGBTQ-barn, at vores demokrati er stort nok til også at rumme dem.