Pave Frans ved alteret i Santa Maria Maggiore-basilikaen, en af de ældste kirker i Rom. Den hellige genstand, der regnes for at være en del af Jesu krybbe, er blevet opbevaret i en særlig boks under alteret. (Arkivfoto)

Træstykke fra Jesu krybbe vender hjem

For 1400 år siden blev et træstykke, der regnes for en del af Jesu krybbe, sendt til Rom for at blive beskyttet. Nu sendes det tilbage til Betlehem.

Borgmester Anton Salman sagde, at udleveringen af træstykket fra Vatikanet til Betlehem kom i stand under et besøg, som Mahmoud Abbas, den palæstinensiske leder, aflagde hos pave Frans.

Det blev modtaget med nogen forsigtighed, da Betlehems borgmester for en uge siden sagde til det palæstinensiske nyhedsbureau Wafa, at et stykke træ, der siges at have været en del af Jesu krybbe, snart er tilbage i byen, hvor Jesus blev født.

