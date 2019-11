Trængt Netanyahu er gået med til formandsvalg i Likud

Netanyahu er gået med til afstemningen, efter at Israels rigsadvokat i sidste uge meddelte, at der indledes en retssag mod premierministeren. Han er anklaget for blandt andet korruption og svindel.

Det er første gang i Israels historie, at en siddende premierminister bliver tiltalt i en straffesag.

Netanyahu har heller ikke kunnet danne en ny regering og leder for øjeblikket et forretningsministerium.

Benny Gantz, der står i spidsen for midterpartiet Blåt og Hvidt, er den vigtigste rival til Netanyahu og Likud.

Den israelske rigsadvokat, Avichai Mandelblit, har ledet undersøgelserne, som nu har ført til, at den 70-årige konservative Netanyahu står tiltalt for bestikkelse og svindel - blandt andet ved at udveksle politiske tjenester med positiv omtale i medierne.

Tiltalen mod Israels premierminister omfatter tre sager. Netanyahu mistænkes for at have modtaget gaver fra velhavende personer til gengæld for økonomiske eller personlige tjenester.

Netanyahu er Israels længst siddende premierminister nogensinde. Han har beklædt posten siden 2009, og han var også premierminister fra 1996 til 1999.

Han står til op mod ti års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i bestikkelse. Han står til højst tre års fængsel, hvis han kun bliver kendt skyldig i mandatsvig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Netanyahu menes blandt andet at have forsøgt at indgå en aftale med ejeren af den israelske avis Yediot Aharonot, som skulle have modtaget politiske tjenester til gengæld for positiv omtale af regeringslederen.

Premierministeren anklages også for at have forhandlet med teleselskabsejeren Shaul Elovitch. Målet for Netanyahu var ifølge anklagemyndigheden at få positiv omtale på Elovitchs nyhedshjemmeside, Walla!, til gengæld for politiske tjenester.