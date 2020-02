Trængt Biden skaber dårlig omtale for sig selv før valg

Demokraten Joe Biden får kritik op til tirsdagens primærvalg i New Hampshire, hvor han er under pres for at få et godt resultat, efter at han kun blev nummer fire i Iowa.

I optakten til valget i New Hampshire har Biden navnligt angrebet sin unge rival Pete Buttigieg ved at sammenholde sine egne erfaringer som USA's tidligere vicepræsident med Buttigiegs erfaringer som borgmester i den relativt lille by South Bend.