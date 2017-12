Toppen af britisk højregruppe anholdt for at sprede had

Britain First fik massiv omtale, da den amerikanske præsident, Donald Trump, for to uger siden retweetede noget af gruppens indhold.

To ledere fra gruppen Britain First, der hører til på den yderste britiske højrefløj, er anholdt i Belfast.

Britain Firsts leder, Paul Golding, og hans højre hånd, Jayda Fransen, blev anholdt i Belfast i Nordirland, da de torsdag var mødt op til en retshøring for Fransen.

Hun er sigtet for hadsk tale under en demonstration i Belfast i august.

Goldings anholdelse er knyttet til samme demonstration. Politiet vil spørge ham til nogle udtalelser, han kom med ved samme demonstration.

Fransen er foreløbig løsladt mod kaution på den betingelse, at hun ikke kommer inden for 500 meters afstand af nogen demonstration eller noget optog, før sagen er afsluttet.

Hun fik i sidste måned en bøde for at have råbt skældsord mod en muslimsk kvinde, der bar tørklæde.

Britain First, der fordømmes af alle partier i det britiske parlament, beskrives af kritikere som en fascistisk organisation, der drives af tidligere dømte kriminelle.

Præsident Trump fik massiv kritik, da han for to uger siden retweetede tre videoer fra Jayda Fransen. En af optagelserne viste angiveligt en "muslimsk migrant", som med spark og slag angreb en "hollandsk dreng med krykker".

Trumps retweet fik den britiske premierminister, Theresa May, til at "gøre det meget klart, at et retweet fra Britain First er den forkerte ting at gøre".