Topmødet der skal få klimaet på ret kurs

Sikkert er det, at FN's klimatopmøde COP26 i den skotske by Glasgow 1.-12. november vil få stor betydning for fremtiden.

Coronapandemien udskød topmødet et år. Nu skal regnebrættet gøres op efter Parisaftalen fra 2015, og verdens lande forventes at øge klimaindsatsen.

Målet er at begrænse klodens hedetur til højst 2 og helst 1,5 grader over niveauet før industrialiseringen.

Med landenes CO2-løfter indtil nu har vi dog kurs mod mindst 2,7 grader ekstra i 2100. Dertil dramatiske havstigninger og mere ekstremt vejr.

Hvem kommer til Glasgow?

Over 100 stats- og regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, deltager i åbningen 1. og 2. november, melder COP-formanden, den britiske minister Alok Sharma.

Desuden ministre og embedsmænd fra 195 lande samt tusinder af erhvervsfolk, ngo-repræsentanter og presse.

Hvorfor endnu et klimatopmøde?

Paris-aftalen er skruet sammen, så verdens lande hvert femte år skal skærpe CO2-målene. Formålet er at undgå "tipping points" - vendepunkter, hvor klimaet løber løbsk med katastrofale følger.

En lang række ekstreme vejr- og klimafænomener i 2021 har sørget for et dystert bagtæppe:

Oversvømmelser i Tyskland og Belgien med hundreder af dræbte. Enorme skovbrande i USA og Canada og varmerekorder på næsten 55 grader. Polarisen, som smelter stadig hurtigere. Der er næppe et sted på kloden i dag, som ikke mærker det ændrede klima.

Hvad er de vigtigste emner?

- Kul og klimafinansiering, lyder det fra Jarl Krausing, international chef i tænketanken Concito.

- Jeg tror, den allerstørste knast og succeskriteriet i Glasgow bliver klimafinansiering.

De rige lande har ikke leveret de 100 milliarder dollar årligt til ulandene, som de har lovet fra 2020. Pengene skal gå til tilpasning og grøn energi og er et løfte fra det kaotiske topmøde i København i 2009.

Kun en del af beløbet er samlet ind, og en stor del gives som lån.

- Udviklingslandene vil komme med stor vrede over, at der ikke er leveret, netop på grund af den symbolske værdi de penge har. Selv om der er tale om småpenge i forhold til problemerne, siger Jarl Krausing.

Også udfasning af kul bliver et hedt emne.

- Der er et globalt håb om at få alle lande til at sige: Vi er færdige med kul - nu lukker vi ned.

Det pres har kørt igennem fora som G7 og G20-landene, indtil nu uden held.

Kul, olie og gas modtager hvert minut 71 millioner kroner i statsstøtte. I 2020 blev verdens produktion af fossil energi støttet med 38.000 milliarder kroner, oplyser Den Internationale Valutafond.

- Det er fuldstændig sindssygt. Vi gør det også i EU, siger Jarl Krausing.

Hvad betyder det, at præsident Joe Biden har meldt USA ind i Parisaftalen igen?

- Det får enorm betydning. USA har med ét fordoblet sin klimafinansiering til 11 milliarder dollar. USA har også presset Kina for øgede ambitioner.

Der har været et vakuum, siden Donald Trump meldte USA ud af klimakampen, og Europa har stået alene. På sigt bliver det helt afgørende, at USA er der, ellers kommer Kina aldrig til truget, mener Krausing.

- Men det er lidt foruroligende, at Kina og USA taler rigtig dårligt sammen for tiden.

Hvilken rolle spiller Kina?

Kinas meldinger er ofte modsætningsfyldte, påpeger Jarl Krausing.

- I Vesten sætter vi klimamål, vi håber at nå. Kina sætter mål, man ved, man kan nå. Kineserne har et mål om, at deres udledning topper i 2030, men forventningen er, at kurven knækker mellem 2022 og 2024.

Der er en omstilling i gang i Kina med mere grøn energi og faldende investeringer i kul.

- Så Kinas tilstedeværelse er meget vigtig, for Kina er det eneste uland, der kan og vil lægge pres på andre ulande. Her svigter Indien totalt.

Hvad er Danmarks rolle?

Danmark er ifølge Krausing blandt de mest ambitiøse.

Det betød, at klimaminister Dan Jørgensen på et nyligt møde i Milano fik en særlig opgave: Han og kollegaen fra Grenada skal frem mod Glasgow ud i et omfattende penduldiplomati og skabe alliancer om behovet for løbende at øge CO2-reduktionerne.

- Det er flot, at Danmark har fået den rolle, siger Jarl Krausing.