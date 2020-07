Topmøde om EU-budget er stadig et døgn fra historisk rekord

EU-landenes stats- og regeringschefer har nu fire dage i træk forhandlet om EU's næste syvårsbudget i Bruxelles. Dermed nærmer de sig en rekord fra 2000, da et topmøde i Nice varede i fem dage.

Indtil videre har deltagerne på det aktuelle topmøde dog fået to nætters søvn, og dermed ser det ud til, at de kommer til at sove mere end deres forgængere for tyve år siden. Der er ingen deltagere fra dengang, som er med i dag.