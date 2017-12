Topfigur bliver ny leder af tyske AfD på et afbud

Gauland vil dermed være i spidsen for partiet sammen med Jörg Meuthen.

Det tyske parti Alternative für Deutschland (AfD) har lørdag valgt Alexander Gauland som en af partiets to formænd. Gauland er i forvejen partiets gruppeleder i Forbundsdagen.

I første omgang havde Gauland ikke meldt sig på banen som kandidat til den ledige formandspost.

Men to afstemningsrunder mellem de to andre kandidater - Doris von Sayn-Wittgenstein og Georg Pazderski - gav ikke over 50 procents opbakning til nogen af dem.

Efter en kort pause trak de sig begge som formandskandidater.

Det fik Gauland til at stille op, og han blev valgt med 68 procent af stemmerne.

Den nyvalgte formand har tidligere vakt opsigt med udtalelser om, at tyskerne bør være stolte af deres soldaters indsats under Anden Verdenskrig.

Han har også sagt, og at Tysklands minister for indvandring "bør sendes til Tyrkiet", hvor hendes forældre kommer fra.

Partiet er i weekenden samlet til kongres i Hannover. Lørdagen har været præget af demonstrationer uden for det kongrescenter, hvor AfD mødes.

Tidligere lørdag blev Meuthen valgt som en af de to formænd med 72 procent af stemmerne fra de delegerede. Der var ingen modkandidater.

Den ene formandspost blev ledig, efter at Frauke Petry overraskende hoppede af som partileder kort efter valget til Forbundsdagen i september. Her fik partiet knap 13 procent af stemmerne og fik dermed for første gang plads i det tyske parlament.