Topdemokrater i New York opfordrer guvernør til at gå af

Lederen af delstatens senat, demokraten Andrea Stewart-Cousin, sagde søndag, at det vil være "til fordel for staten", hvis Cuomo frivilligt forlader sin post. Men det afviser guvernøren blankt.

New Yorks guvernør, demokraten Andrew Cuomo, afviser igen opfordringer om at trække sig fra sin post i kølvandet på en række beskyldninger fra blandt andet tidligere kvindelige ansatte om sexchikane.

- Jeg vil ikke træde tilbage på grund af beskyldninger, siger han og understreger, at det under ingen omstændigheder kommer til at ske.

Forinden havde Andrea Stewart-Cousin i en erklæring sagt, at beskyldningerne mod Cuomo om krænkende adfærd kommer på et kritisk tidspunkt, fordi delstaten fortsat kæmper med at få kontrol over coronapandemien.

- Vi har brug for at regere uden daglige distraktioner. Guvernør Cuomo må træde tilbage, udtalte hun.

Den demokratiske leder af andetkammeret i delstatsparlamentet, Carl Heastie, udsendte ifølge avisen The New York Times kort efter en erklæring med nogenlunde samme budskab.

- Jeg tror, det er på tide for guvernøren alvorligt at overveje, om han er i stand til effektivt at tjene befolkningen i New York.