Topdemokrat sender rigsretssag til Senatet i næste uge

Fredag siger hun således, at hun planlægger at sende anklagerne for rigsretssagen til Senatet.

- Jeg har bedt retsudvalgets formand, Jerry Nadler, om at være forberedt på at fremsætte en resolution for at udpege forvaltere og videregive anklagepunkterne til Senatet, udtaler hun i et brev til den demokratiske gruppe.

Et flertal i Repræsentanternes Hus stemte i december for at iværksætte en officiel rigsretssag mod Donald Trump.

Præsidenten er tiltalt for at have misbrugt sin magt ved at presse Ukraines regering til at iværksætte en undersøgelse af Trumps politiske rival Joe Biden og dennes søn.

Derudover er præsidenten tiltalt for at have modarbejdet Kongressen i efterforskningen af sagen - blandt andet ved at forhindre embedsfolk og rådgivere i at vidne.

Nancy Pelosi har dog tøvet med at sende tiltalerne videre til Senatet, hvor skyldsspørgsmålet endeligt skal afgøres.

Det skyldes blandt andet, at de to store partier ikke kunne blive enige om vilkårene for rigsretssagen, der kommer til at foregå i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

Republikanerne har blandt andet afvist at lade blokerede vidner vidne i rigsretssagen mod Donald Trump.

Demokraterne frygter, at det republikanske flertal i Senatet hurtigt vil afvise sagen og frikende præsidenten.

Derfor har de krævet en garanti for, at det vil blive muligt at inddrage vidneudsagn for nøglefigurer, der ikke hidtil har været afhørt. Demokraterne er særligt interesseret i at høre fra tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton.

Den republikanske leder af Senatet, Mitch McConnell, har allerede annonceret, at tiltalerne mod Donald Trump vil blive afvist i Senatet.

Nancy Pelosi anklager i den forbindelse McConnell for at "blokere for en retfærdig rettergang".

- En afvisning er et røgslør og vil fratage det amerikanske folk at kende sandheden, siger hun i brevet til den demokratiske gruppe.

Mitch McConnell understreger, at Republikanernes flertal i Senatet betyder, at rigsretssagen kan fortsætte uden en forpligtelse til at indkalde nye vidner.