Topdemokrater og republikaner vil have Trump afsat nu

Den demokratiske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, opfordrer til, at vicepræsident Mike Pence udløser en særlig tilføjelse til forfatningen og fjerner præsident Donald Trump øjeblikkeligt.

Pelosi siger, at hun forventer en hurtig reaktion fra vicepræsident Mike Pence. Hun understreger samtidig, at hun ikke udelukker en ny rigsretssag mod Trump.

Opfordringen kommer torsdag, efter at flere af hendes partifæller havde fremsat opfordringen i kølvandet på stormen på kongresbygningen onsdag.

Det republikanske kongresmedlem Adam Kinzinger opfordrede også på Twitter til, at vicepræsident Mike Pence udløser den 25. tilføjelse til forfatningen og fjerner Trump.

Han møder opbakning fra Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Alting tyder på, at præsidenten har mistet sansen for realiteterne - ikke blot i forhold til hans pligter og edsaflæggelse som præsident, men også i forhold til virkeligheden, siger Adam Kinzinger i en video på Twitter.

Ifølge Chuck Schumer skal Donald Trump ikke være præsident "en dag længere".

- Det, der skete ved USA's Kongres i går, var et oprør mod Amerikas Forenede Stater, ansporet af præsidenten, siger han i en udtalelse.

Den 25. tilføjelse i USA's forfatning kan bruges til at afsætte en præsident, som ikke kan varetage sine opgaver.

Det kan både være en midlertidig eller permanent beslutning og kan træffes, hvis en præsident eksempelvis er invalideret.

Før det kan ske, skal den siddende vicepræsident udløse tilføjelsen i forfatningen, og et flertal af landets ministre skal bakke op.

Ifølge Chuck Schumer er udløsning af den 25. tilføjelse den hurtigste og mest effektive måde at afsætte Donald Trump på.

Hvis vicepræsidenten og regeringen nægter, "bør Kongressen samles for at stille præsidenten for en rigsret", lyder det fra demokraten.

Tidligere har de demokratiske kongresmedlemmer Ayanna Pressley og Ilhan Omar også opfordret til, at den særlige forfatningstilføjelse tages i brug.

En måling fra YouGov viste torsdag, at halvdelen af vælgerne - 50 procent - er enige og mener, at det vil være passende at få Trump fjernet øjeblikkeligt fra præsidentposten på baggrund af stormen på Kongressen.