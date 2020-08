Topdemokrat kalder Huset ind: Vil beskytte omstridt postvæsen

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, har i et brev søndag bedt alle medlemmer af Kongressens andetkammer om at afkorte sommerferien og vende tilbage til arbejdet i denne uge.

Pelosi skriver i brevet, at Huset senere i denne uge skal stemme om lovgivning, der skal beskytte det amerikanske postvæsen (USPS).

Lovgivningen, der skal stemmes om, vil gøre det forbudt for postvæsnet at ændre alle ydelser, som postvæsnet har tilbudt før 1. januar 2020.

En ledende demokratisk medarbejder siger, at Repræsentanternes Hus efter planen genoptager arbejdet lørdag.

Medlemmerne skulle ellers først være vendt tilbage efter sommerferien i midten af september.

Pelosis brev kommer, efter at demokraterne på det seneste har beskyldt præsident Donald Trump for at ville udvande postvæsnet i et forsøg på at forhindre amerikanerne i at brevstemme ved præsidentvalget i november.

Det forventes, at op mod halvdelen af alle amerikanere vil brevstemme ved valget på grund af coronapandemien.

Trump har tidligere sagt, at flere brevstemmer vil føre til massiv valgsvindel.

Flere topdemokrater har søndag desuden indkaldt den nyudnævnte chef for USPS, Louis DeJoy, til at vidne foran Kongressen.

DeJoy er blevet udpeget til stillingen af Trump.

Han skal vidne om de ændringer, som postvæsnet har foretaget under hans ledelse.

Det drejer sig blandt andet om flere besparelser, der har forsinket leveringen af post over hele landet.

Demokraterne frygter, at besparelserne er politisk motiverede for at forsinke millioner af brevstemmer op til valget.

Louis DeJoy har tidligere doneret penge til Donald Trumps valgkampagne. Han er blevet bedt om at vidne foran Kongressen 24. august.