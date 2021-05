Topdemokrat i USA opfordrer til diplomatisk boykot af vinter-OL

- Det, jeg foreslår er et diplomatisk boykot, siger Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, under en kongreshøring tirsdag lokal tid.

Hun kritiserer Kina for krænkelser af menneskerettighederne og mener, at globale ledere, der støtter op om afholdelsen, "mister deres moralske autoritet".

Derfor bør verdens førende ledere ifølge Pelosi trække deres deltagelse tilbage.

- Lad os ikke ære den kinesiske regering ved at lade statsoverhoveder tage til Kina i lyset af et igangværende folkedrab, siger hun.

Pelosi henviser til rapporter fra en række menneskerettighedsgrupper, der vurderer, at op mod en million uighurer og andre muslimer er spærret inde i såkaldte genopdragelseslejre i den kinesiske provins Xinjiang.

Kinas regering har beskrevet lejrene som et slags uddannelsescenter for at udrydde ekstremisme. Regeringen har kraftigt afvist beskyldningerne om misbrug og folkedrab i lejrene.

Talsmand for den kinesiske ambassade i USA Lui Pengyu siger, at det amerikanske forsøg på at blande sig i Kinas indenrigsanliggender i forbindelse med OL er dømt til at fejle.

- Jeg undrer mig over, hvad der får nogle amerikanske politikere til at tro, at de rent faktisk har en såkaldt "moralsk autoritet", siger Lui.