Topdemokrat får sjældne hug for trussel under abortsag

Det er første gang, siden to nye, konservative højesteretsdommere blev ansat af præsident Donald Trump, at Højesteret skal tage stilling til emnet.

Og det har allerede fået bølgerne til at gå højt i det politiske landskab.

Den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, sendte onsdag en advarsel til de to nyeste højesteretsdommere, Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, der tiltrådte i henholdsvis 2017 og 2018.

Hverken Gorsuch eller Kavanaugh har givet deres holdning til kende i store abortsager i deres tid som højesteretsdommer.

De anses dog begge som konservative dommere og blev blandt andet støttet af grupper, der kæmper imod fri abort, da de blev nomineret til deres poster.

- Jeg vil gerne sige til Gorsuch, og jeg vil gerne sige til Kavanaugh, at de har udløst en hvirvelvind, og de vil betale prisen.

- De vil ikke vide, hvad der rammer dem, hvis de går videre med deres forfærdelige beslutninger, sagde Schumer onsdag foran tilhængere af fri abort ved højesteretsbygningen i Washington.

Det er usædvanligt, at højtstående politikere på den måde truer højesteretsdommere. Og Schumers kommentar har også fået John Roberts, der er Højesterets præsident, til at udsende en sjælden, kritisk udtalelse.

- Dommere ved, at kritik er en del af jobbet, men den her slags truende udtalelser fra øverste niveau er ikke bare upassende - det er farligt, lyder det fra højesteretspræsidenten i en udtalelse.

Det er en sag fra delstaten Louisiana, som Højesteret onsdag indledte.

Den handler om en delstatslov fra 2014, der kan gøre det sværere for kvinder at få en abort. Gruppen Hope Medical Group for Women, der kæmper for retten til fri abort, ønsker at få afskaffet loven.

Loven pålægger abortlæger formelt at være tilknyttet til et hospital i nærheden af deres klinik. Kritikere af loven mener, at det er et forsøg på at gøre det så svært som muligt at få en abort.

Der er ni dommere i USA's højesteret. Fem af dem betragtes som konservative, mens fire ses som mere liberale.